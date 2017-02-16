Жириновский против продления договора с Татарстаном о разграничении полномочий

Против продления договора о разграничения полномочий между Москвой и Казанью выступил лидер Либерально-Демократической партии России Владимир Жириновский, передает Regnum.

По его словам, в июле этого года «истекает срок договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром». «Надеемся, что больше он продлеваться не будет», — заявил депутат.

«Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий. Все полномочия заложены в Конституции страны», — объяснил свою позицию Жириновский.