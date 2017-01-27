Житель Челнов осужден за убийство мужчины из-за сексуальных домогательств

24-летний житель Набережных Челнов осужден за убийство собутыльника из-за сексуальных домогательств, пишет "Вечерняя Казань". Инцидент произошел в общежитии, расположенном в поселке ЗЯБ. Молодой мужчина пришел на посиделки к соседу, во время которых последний пытался его совратить: стал гладить по колену, а потом прямо предложил вступить с ним в интимную связь.

Возмущенный таким поведением парень ударил несколько раз соседа кулаком по лицу и ушел. Однако вскоре вернулся, чтобы проверить состояние отвергнутого им мужчины. Но тот, несмотря на побои, продолжил домогательства. В ответ на сопротивление парня любвеобильный мужчина стал агрессивным. По словам подсудимого, он стал душить его, прижав правой рукой к стене. Однако парень дотянулся до кухонного ножа на столе и ударил им соседа в живот.

Когда подсудимый осознал, что произошло, он отправился на вахту. К этому моменту подошла его жена с ребенком, которую позвала вахтерша, чтобы успокоить парня. Однако раненый сосед тоже пришел на вахту и стал оскорблять супругу подсудимого. Не выдержав оскорблений, парень ударил соседа ножом в спину. Тот от полученных повреждений скончался на больничной койке через несколько дней.

В итоге суд дал парню 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.