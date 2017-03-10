Житель Челнов задержан по подозрению в угоне автомобиля

В полицию за помощью обратился владелец отечественного автомобиля, который сообщил, что 8 марта около часа ночи с парковочного места в 20-м микрорайоне пропала его машина.

Приметы пропавшего авто были сообщены всем наружным службам полиции. Вскоре сотрудники дорожно-постовой службы полиции остановили разыскиваемую машину, за рулем которой находился 28-летний челнинец, ранее неоднократно судимый. Для выяснения всех обстоятельств дела полицейские задержали и доставили подозреваемого в отдел полиции «Автозаводский».

По предварительной версии, инциденту предшествовала ссора между владельцем авто и его обидчиком – мужчины подрались.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 часть 1 УК РФ («Угон»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Что касается машины, то автотранспорт в технически исправном состоянии помещен на специальную стоянку, сообщает Министерство внутренних дел по РТ.