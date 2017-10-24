Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался

Житель Агрызского района Татарстана в автомобиле скорой помощи упал на годовалого сына. Об этом пишет kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 10 октября.

- Молодые родители вызвали бригаду скорой помощи, поскольку у ребенка поднялась высокая температура. Но врачи порекомендовали госпитализировать малыша, - говорится в сообщении.

В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования в карете скорой помощи мужчина пошатнулся и упал на ребенка. Спустя два часа мальчик скончался в больнице.

Однако, как позже показала экспертиза, смерть мальчика наступила в результате запоздалой госпитализации.

- По заключению судебного эксперта, ребенок после падения на него взрослого особых травм не получил. Он скончался в результате обострения инфекции из-за отложенной родителями госпитализации, - передает издание.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в причинении смерти по неосторожности, ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщают в Следственном комитете.