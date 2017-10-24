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24 октября в 11:21
Оффшорные компании не смогут приватизировать муниципальное имущество в Челнах
Оффшорные компании не смогут приватизировать муниципальное имущество в Челнах

Сегодня депутаты горсовета внесли изменения и ограничения в порядок приватизации.

24 октября в 11:05
Олег Газманов спел песню про выпавший в Челнах снег (ВИДЕО)
Олег Газманов спел песню про выпавший в Челнах снег (ВИДЕО)

23 октября певец выступил в автограде с сольным концертом.

24 октября в 10:20
В бюджет Челнов “упало” дополнительно 69 миллионов
В бюджет Челнов “упало” дополнительно 69 миллионов

Но даже после этого текущий дефицит казны составляет свыше 700 миллионов рублей.

24 октября в 09:51
Роспотребнадзор РТ: в FUN24 можно проносить продукты питания и напитки
Роспотребнадзор РТ: в FUN24 можно проносить продукты питания и напитки

В Управление продолжают поступать звонки от граждан с просьбой разъяснить правомерность действий сотрудников, которые запрещают проносить с собой продукты питания и напитки.

24 октября в 08:47
Челнинский бюджет стал приносить доходы
Челнинский бюджет стал приносить доходы

Суммарный доход Набережных Челнов за 9 месяцев 2017 года находится на отметке в 6 млрд 353 млн рублей. Из этой суммы 3 млрд 457 млн рублей получены за счет собственных доходов.

24 октября в 08:33
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика

12-летний школьник пропал накануне, около четырех часов дня.

24 октября в 08:27
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался

В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования мужчина пошатнулся и упал на ребенка. Спустя два часа мальчик скончался в больнице.
24 октября в 08:22
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык

Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак». Активисты также обращают внимание, что татары — второй по численности народ в РФ.
24 октября в 08:16
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения

Камеры устанавливаются с целью обеспечения «общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Татарстан».
24 октября в 08:08
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД города задержали 32-летнего челнинца по подозрению в сбыте более 2 гр. марихуаны.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 08:27
Рубрика: Вечерка On-Line

Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался

Житель РТ в автомобиле &#8220;скорой&#8221; упал на годовалого сына: ребенок скончался

Житель Агрызского района Татарстана в автомобиле скорой помощи упал на годовалого сына. Об этом пишет kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 10 октября.

- Молодые родители вызвали бригаду скорой помощи, поскольку у ребенка поднялась высокая температура. Но врачи порекомендовали госпитализировать малыша, - говорится в сообщении.

В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования в карете скорой помощи мужчина пошатнулся и упал на ребенка. Спустя два часа мальчик скончался в больнице.

Однако, как позже показала экспертиза, смерть мальчика наступила в результате запоздалой госпитализации.

- По заключению судебного эксперта, ребенок после падения на него взрослого особых травм не получил. Он скончался в результате обострения инфекции из-за отложенной родителями госпитализации, - передает издание.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в причинении смерти по неосторожности, ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщают в Следственном комитете.

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