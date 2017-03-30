Житель Татарстана отсудил 20 тысяч рублей за пытки в полиции

Вахитовский районный суд Казани постановил взыскать с Минфина России 20 тыс. руб. в пользу пострадавшего от пыток в полиции. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Андрей Сучков.

Отмечается, что сам пострадавший просил взыскать с Минфина 750 тыс. руб. — таким образом, суд снизил размер компенсации в 37 раз.

«Сегодняшнее постановление суда никоим образом не соответствует практике Европейского суда по правам человека, где адекватная компенсация в таких случаях исчисляется несколькими тысячами евро. Мы обязательно обжалуем это решение в Верховном суде Татарстана», — сказал Сучков.

Уточняется, что 8 февраля 2016 года в здании ОМВД по Альметьевскому району младший лейтенант Айдар Сальманов «проводил беседу» с мужчиной, которого подозревали в краже. Тот отрицал свою причастность к преступлению. Тогда, согласно материалам дела, оперативник 21 раз применил к мужчине электрошокер. Потерпевшему были причинены телесные повреждения.

Сальманов не признал свою вину и утверждал, что потерпевший до обращения в больницу мог сам нанести себе повреждения электрошокером.

В Следственном комитете заявили, что своим поступком Айдар Сальманов «дискредитировал правоохранительную систему и создал общественное мнение о работниках ОМВД по Альметьевскому району как неспособных защитить права и законные интересы граждан». По итогам служебной проверки 29-летнего оперуполномоченного уволили из органов внутренних дел.

В октябре 2016 года Альметьевский горсуд приговорил Айдара Сальманова к пяти годам лишения свободы условно и запретил ему работать в правоохранительных органах на тот же срок.