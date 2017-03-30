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01 апреля
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Сегодня в новостях:
31 марта в 11:15
Татарстанец избил на улице 12-летнего ребенка, забрав  у него 17 рублей
Татарстанец избил на улице 12-летнего ребенка, забрав  у него 17 рублей

Мужчина около 19:00 напал на девочку: сначала он забрал у нее деньги, а потом прошел вместе с ней до ее дома, где потребовал 1000 рублей. Жестоко избил ее, когда денег не оказалось.

31 марта в 10:53
В Чебоксарах иномарку уронили с эвакуатора (ВИДЕО)
В Чебоксарах иномарку уронили с эвакуатора (ВИДЕО)

Как уверяют очевидцы, никаких поломок это падение не принесло.

31 марта в 10:47
Челнинцы могут проверить свою грамотрность
Челнинцы могут проверить свою грамотрность

8 апреля в Набережных Челнах пройдет тотальный диктант.

31 марта в 10:37
Пьяный челнинец ограбил своего приятеля
Пьяный челнинец ограбил своего приятеля

Таким образом он решил поставить точку в споре, который возник во время гулянки.

31 марта в 09:22
Депутат от РТ выводит из-под запрета имена Ренат и Эльмира
Депутат от РТ выводит из-под запрета имена Ренат и Эльмира

Именами-аббревиатурами: Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Эльмира (Электрификация мира), в 2016 году в РТ назвали более 5 000 детей. 

31 марта в 08:57
В Татарстане подорожал бензин
В Татарстане подорожал бензин

Предыдущее повышение цен на бензин в среднем на 40-50 копеек произошло в феврале. С 30 марта один литр 92-го бензина можно приобрести за 35,90 рублей, а 95-го - за 38,90 рублей.

31 марта в 08:40
Житель Татарстана отсудил 20 тысяч рублей за пытки в полиции
Житель Татарстана отсудил 20 тысяч рублей за пытки в полиции

Согласно материалам дела, оперативник 21 раз применил к мужчине электрошокер.

31 марта в 08:33
В Татарстане водитель ударил инспектора ДПС
В Татарстане водитель ударил инспектора ДПС

На 34 км автодороги Казань – Малмыж сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением водителя, находившегося за рулем с признаками алкогольного опьянения.

30 марта в 16:37
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них

Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.

30 марта в 16:19
В Челнах поезд сбил женщину
В Челнах поезд сбил женщину

Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.


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Правдомер
Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 28%
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Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
31 марта 2017г. 11:24

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в 08:40
Рубрика: Вечерка On-Line

Житель Татарстана отсудил 20 тысяч рублей за пытки в полиции

Житель Татарстана отсудил 20 тысяч рублей за пытки в полиции

Вахитовский районный суд Казани постановил взыскать с Минфина России 20 тыс. руб. в пользу пострадавшего от пыток в полиции. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Андрей Сучков.

Отмечается, что сам пострадавший просил взыскать с Минфина 750 тыс. руб. — таким образом, суд снизил размер компенсации в 37 раз.

«Сегодняшнее постановление суда никоим образом не соответствует практике Европейского суда по правам человека, где адекватная компенсация в таких случаях исчисляется несколькими тысячами евро. Мы обязательно обжалуем это решение в Верховном суде Татарстана», — сказал Сучков.

Уточняется, что 8 февраля 2016 года в здании ОМВД по Альметьевскому району младший лейтенант Айдар Сальманов «проводил беседу» с мужчиной, которого подозревали в краже. Тот отрицал свою причастность к преступлению. Тогда, согласно материалам дела, оперативник 21 раз применил к мужчине электрошокер. Потерпевшему были причинены телесные повреждения.

Сальманов не признал свою вину и утверждал, что потерпевший до обращения в больницу мог сам нанести себе повреждения электрошокером.

В Следственном комитете заявили, что своим поступком Айдар Сальманов «дискредитировал правоохранительную систему и создал общественное мнение о работниках ОМВД по Альметьевскому району как неспособных защитить права и законные интересы граждан». По итогам служебной проверки 29-летнего оперуполномоченного уволили из органов внутренних дел.

В октябре 2016 года Альметьевский горсуд приговорил Айдара Сальманова к пяти годам лишения свободы условно и запретил ему работать в правоохранительных органах на тот же срок.

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