Житель Татарстана отсудил 20 тысяч рублей за пытки в полиции

Вахитовский районный суд Казани постановил взыскать с Минфина России 20 тыс. руб. в пользу пострадавшего от пыток в полиции. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Андрей Сучков.
Отмечается, что сам пострадавший просил взыскать с Минфина 750 тыс. руб. — таким образом, суд снизил размер компенсации в 37 раз.
«Сегодняшнее постановление суда никоим образом не соответствует практике Европейского суда по правам человека, где адекватная компенсация в таких случаях исчисляется несколькими тысячами евро. Мы обязательно обжалуем это решение в Верховном суде Татарстана», — сказал Сучков.
Уточняется, что 8 февраля 2016 года в здании ОМВД по Альметьевскому району младший лейтенант Айдар Сальманов «проводил беседу» с мужчиной, которого подозревали в краже. Тот отрицал свою причастность к преступлению. Тогда, согласно материалам дела, оперативник 21 раз применил к мужчине электрошокер. Потерпевшему были причинены телесные повреждения.
Сальманов не признал свою вину и утверждал, что потерпевший до обращения в больницу мог сам нанести себе повреждения электрошокером.
В Следственном комитете заявили, что своим поступком Айдар Сальманов «дискредитировал правоохранительную систему и создал общественное мнение о работниках ОМВД по Альметьевскому району как неспособных защитить права и законные интересы граждан». По итогам служебной проверки 29-летнего оперуполномоченного уволили из органов внутренних дел.
В октябре 2016 года Альметьевский горсуд приговорил Айдара Сальманова к пяти годам лишения свободы условно и запретил ему работать в правоохранительных органах на тот же срок.
Комментарии посетителей
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
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Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
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Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
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