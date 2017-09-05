Житель Татарстана поверил в Бога и покаялся в двойном убийстве

34-летний житель Татарстана раскаялся в убийстве, совершенном им 19 февраля 2003 года в Санкт-Петербурге.
Как сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, 1 сентября мужчина явился в полицию с повинной. Согласно материалам дела, мужчина расправился с супружеской парой, тела убитых нашли в их же квартире. Убийца нанес жертвам множественные удары ножом, с места преступления скрылся.
Спустя столько лет мужчина решил признаться в содеянном, пояснив, что стал православным человеком. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, пишет "Вечерняя Казань".
Комментарии посетителей
Рузиль Мингалимов, русский язык объединяет всех граждан России независимо от их национальности, сплачивает...
Ну так научитесь его преподовать так, чтобы были результаты. И незачем ставить эксперименты на наших детях...
Ещё до принятия закона РТ о языках, в 1998 г. мной в “Учительской газете” была опубликована статья “Какой язык...
Слово “селекционировать” впервые употребили вы, мне пришлось лишь повторить. Это слово в основном...
Прежний борец с коррупцией уже что то хапнул и вовремя изчез.
А теперь угадайте с одного раза кто покроет кредит? Правильно рабочие своей зарплатой.
Ну да.. нравится нам это или нет Камазы так и будут мешать нам на дорогах))
это был ответ Павлу
Потому что они живут в Татарстане, где татарскй язык является еосударственным языком Республики
Все правильно кто мешает вам свою культуру развивать, но вы предпочитаете всех под одну гребенку...
Рузиль Мингалимов преподаватель татарского языка и ему он нужен. Ну, а моим детям, зачем забивать голову ни...
https://vk.com/feed?w=wall-59770496_816072_r816208&z=video295533015_456239144/246142c8ef8efcf447/pl_post_-59770496_816099
Тут высказалось быдло, которому ничего не нужно. Только и умеют, что лить грязь на других родителей, учителей...
Кто Рузилю мешает развивать свою культуру? Но почему это должны делать русские дети?
Издайте свою книгу, назовите «Майн кампф 2.0», в которой обстоятельно изложите кого и как надо...
Возмущена комментарием от “умерьте свои желания”. У меня двое детей. Я не особо активная мама, но если что-то...
25 лет назад -такие же были
Ем мороженое постоянно даже зимой на улице, и любимое это пломбир советский, как в детстве
Строите микрорайон - сразу нужно строить школу, садик, подземные переходы. Сразу! Это должно быть само собой...
Ну всё теперь что б успеть к 6 июня надо зимой асфальт ложить.Так оно и будет