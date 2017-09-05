Житель Татарстана поверил в Бога и покаялся в двойном убийстве

34-летний житель Татарстана раскаялся в убийстве, совершенном им 19 февраля 2003 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, 1 сентября мужчина явился в полицию с повинной. Согласно материалам дела, мужчина расправился с супружеской парой, тела убитых нашли в их же квартире. Убийца нанес жертвам множественные удары ножом, с места преступления скрылся.

Спустя столько лет мужчина решил признаться в содеянном, пояснив, что стал православным человеком. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, пишет "Вечерняя Казань".