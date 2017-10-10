Житель Татарстана забил насмерть и закопал в навозе обидчика своей подруги

Полиция задержала 43-летнего жителя Бавлинского района Татарстана, который, как полагают следователи, убил и закопал в куче навоза работника местной фермы, сообщает пресс-служба управления СКР по РТ.

По предварительным данным, в конце июня этого года пьяный работник крестьянско-фермерского хозяйства обругал свою руководительницу. Свидетелем этого стал ее 43-летний сожитель, который ударил скотника, а потом продолжил его избивать у него дома. Утром он обнаружил, что тот умер. Вместе с 22-летней падчерицей и ее 27-летним сожителем они отнесли тело за километр от деревни и закопали на метровую глубину в навозе.

В октябре сожитель падчерицы рассказал полиции о произошедшем, после чего его задержали. Затем нашли закопанное в навозе, гниющее тело 56-летнего мужчины.