Житель Тукаевского района получил 1,5 года условно за организацию притона

Нижнекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего Александра Маклашова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В суде установлено, что в январе 2017 года Маклашов организовал притон под названием «Студентки» для занятия проституцией. Он снял квартиру в Нижнекамске и нанял на «работу» трех девушек.

Притон накрыли в конце января 2017 года. Свою вину Маклашов признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

С учетом признания вины, отсутствия судимостей и наличия на иждивении двоих малолетних детей, суд назначил Маклашову наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года.