Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана

Житель Удмуртии предложил «выровнять» карту республики, присоединив к региону часть Татарстана. С таким предложением обратились к врио главы Удмуртии Александру Бречалову. Об этом пишет журнал «Деловой квадрат».

По словам Бречалова, такую идею гражданин высказал, желая выровнять границы Удмуртии на карте.

- На мой адрес пришло много писем, но есть фантастическое письмо. Объединить этот район и этот район и забрать «кусочек» у Татарстана, чтобы у нас симметричная карта была, - сообщил Бречалов накануне на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. - Что-то мне подсказывает, что нам считай - не считай, лучше это даже не обсуждать.

Кстати, подходящей частью Татарстана, присоединение которой могло бы выровнять «края» региона, является Агрызский район.