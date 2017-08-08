Жителей Челнов напугал красный дым из труб завода металлоконструкций

Сегодня утром жители Набережных Челнов обратили внимание на красный дым, который шел со стороны промплощадки, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.



В 6.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонили обеспокоенные жители Автограда и сообщили, что из труб и фильтров в районе промышленной площадки идет выброс какого-то вещества красного цвета.



От руководителя охраны труда и экологии вспомогательного корпуса КЗМК «Темпо» сотрудники МЧС получили уточняющую информацию о происходящем. Как выяснилось, при проведении газоочистки на предприятии происходит выброс сжатого воздуха с примесью окиси железа, который придает выбрасываемому воздуху рыжий оттенок.



Угрозы здоровью населения этот техпроцесс не несет, окружающую среду не загрязняет.