Сегодня утром жители Набережных Челнов обратили внимание на красный дым, который шел со стороны промплощадки, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.
В 6.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонили обеспокоенные жители Автограда и сообщили, что из труб и фильтров в районе промышленной площадки идет выброс какого-то вещества красного цвета.
От руководителя охраны труда и экологии вспомогательного корпуса КЗМК «Темпо» сотрудники МЧС получили уточняющую информацию о происходящем. Как выяснилось, при проведении газоочистки на предприятии происходит выброс сжатого воздуха с примесью окиси железа, который придает выбрасываемому воздуху рыжий оттенок.
Угрозы здоровью населения этот техпроцесс не несет, окружающую среду не загрязняет.
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|08 августа в 15:16
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Так начал свое выступление руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РТ» Абузар Нугуманов на прошедшей пресс-конференции.
|08 августа в 15:11
В Челнах мужчина с глазным протезом вонзил нож в свою знакомую
После этого он и компания легли спать. На утро они обнаружили, что женщина умерла.
|08 августа в 12:14
Жителей Челнов напугал красный дым из труб завода металлоконструкций
В МЧС сообщили, что угрозы здоровью населения этот техпроцесс не несет, окружающую среду не загрязняет.
|08 августа в 09:45
Почти до конца августа будет закрыто движение на проспекте Автозаводский
Связано это с проведением ремонта тепловых сетей города.
|08 августа в 09:19
Челнинцы решили самостоятельно расширить парковку во дворе
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|08 августа в 08:20
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|08 августа в 08:01
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|07 августа в 12:43
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Связано это с массовым обращением людей. В исполкоме предупреждают, что изменения временные.
|07 августа в 11:10
С 7 по 10 августа в Челнах перекроют движение по улице Низаметдинова
Закрытие будет производиться в 3 этапа в направлении автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».
|07 августа в 10:35
Только в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК «Аватар» в суперформате IMAX 3D!
С 3 по 9 августа в суперзалах IMAX СИНЕМА ПАРК Специальная версия фильма «Аватар» с дополнительными минутами режиссерского материала, не вошедшими ранее.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
Жителей Челнов напугал красный дым из труб завода металлоконструкций
Сегодня утром жители Набережных Челнов обратили внимание на красный дым, который шел со стороны промплощадки, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.
Комментарии посетителей
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