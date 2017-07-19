Жители Челнов нашли у своего дома ядовитое растение

Заявка с просьбой решить проблему появилась в системе "Народный контроль".

"На улице рядом с 32/09 растет ядовитый борщевик, 3 раза звонили, оставляли заявки жэк 32кса, безрезультатно, то у них косильщиков нет, то косилка сломалась, одни одговорки" - пожаловался Рамиль.

К слову, сок борщевика, попадая на кожу, вызывает тяжелейшие ожоги, вплоть до 1-й степени. В соке содержится вещество, делающее кожу очень чувствительной к ультрафиолету. Опасны все части растения – листья, стебли, плоды. Даже простого прикосновения достаточно для того, чтобы ядовитый сок попал на кожу и под воздействием солнечного света образовалось воспаление. Причем, сок может попасть на кожу даже через одежду.

Если сок брызнул очень обильно, то на коже образуются волдыри, наполненные жидкостью. Заживают они очень и очень долго, оставляют язвы, позже - пятна и рубцы.