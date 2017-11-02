Жители Челнов смогут увидеть новый фильм про Высоцкого

3 ноября в Историко-краеведческом музее в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» у челнинцев и гостей города будет шанс увидеть новый фильм Валентина Баталова «В.Высоцкий - еще одна жизнь» и услышать выступления бардов клуба авторской песни Владимира Высоцкого. Кроме того, в этот день будет устроена передвижная выставка ГКЦМ В.С. Высоцкого «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути» (г.Москва), передает пресс-служба исполкома города.

В этот вечер для маленьких будет подготовлена выставка рисунков конкурса «Мир профессий» и увлекательные мастер-классы, которые не оставят равнодушными.

В ночь искусств одновременно с музеем будет открыт «Центр творческого наследия В.С.Высоцкого», где будет проходить праздничный концерт. Время работы с 16.00-21.00.