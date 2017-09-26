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25 сентября в 16:44
Жители города очистили берег «Чаллы Яр»
Жители города очистили берег «Чаллы Яр»

В субботнике участвовали 198 человек из коммерческих и образовательных организаций, а также неравнодушные инициативные горожане.

25 сентября в 15:47
Челнинцы сообщили о взрыве газа в МЧС
Челнинцы сообщили о взрыве газа в МЧС

На место происшествия съехались все оперативные службы города.

25 сентября в 13:16
В РТ пациентка психинтерната перед обедом задушила свою соседку
В РТ пациентка психинтерната перед обедом задушила свою соседку

В Зеленодольском интернате было обнаружено тело 79-летней пациентки. Вскрытие показало, что пенсионерку в психоневрологическом отделении сначала избили, а потом задушили.

25 сентября в 12:45
Челнинец представит Татарстан на Чемпионате мира по ушу
Челнинец представит Татарстан на Чемпионате мира по ушу

В состав сборной команды России вошел воспитанник Городского дворца творчества детей и молодежи Ильяс Хуснутдинов.

25 сентября в 11:45
Наиль Магдеев представит в Москве план ремонта Хлебного проезда
Наиль Магдеев представит в Москве план ремонта Хлебного проезда

Протяженность участка, который необходимо отремонтировать, более 1,5 км.

25 сентября в 11:36
Татарстан вошел в десятку самых криминальных регионов
Татарстан вошел в десятку самых криминальных регионов

Нас обошли в антирейтинге Башкортостан, Москва, Краснодарский край и Челябинская область.

25 сентября в 10:53
Рустам Минниханов: “Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно”
Рустам Минниханов: “Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно”

Эту тему глава Татарстана затронул во время своего разговора с представителями татарской диаспоры Узбекистана.

25 сентября в 09:37
Спасатели несколько раз выезжали на поиски челнинцев, заблудившихся в лесу
Спасатели несколько раз выезжали на поиски челнинцев, заблудившихся в лесу

Мужчины в разное время отправились за грибами, но потеряли ориентир на местности и заблудились.

25 сентября в 09:00
Самый дешевый билет на матч Россия – Иран в Казани можно купить за 300 рублей
Самый дешевый билет на матч Россия – Иран в Казани можно купить за 300 рублей

Товарищеский матч состоится 10 октября (вторник) на «Казань-Арене». Игра начнется в 19:00.
25 сентября в 08:47
Мэр наградил полицейского, который спас утопающего ребенка в Челнах
Мэр наградил полицейского, который спас утопающего ребенка в Челнах

Старший сержант полиции, нырнув в воду, вытащил со дна и оказал первую помощь ребенку.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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26 сентября 2017г. 03:25

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в 16:44
Рубрика: Вечерка On-Line

Жители города очистили берег «Чаллы Яр»

Жители города очистили берег «Чаллы Яр»

В Набережных Челнах в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» прошла акция по уборке берега у ЖК «Чаллы Яр».

В субботнике участвовали 198 человек из коммерческих и образовательных организаций, а также неравнодушные инициативные горожане, передает пресс-служба исполкома города.

С территории было собрано 158 мешков мусора с применением раздельного сбора отходов. Весь собранный мусор был отправлен на досортировку и переработку в Поволжскую экологическую компанию.

Русское географическое общество угостило экодесант чаем с пирожками, а Поволжская экологическая компания каждого участника отметила подарками: экосумками, многоразовыми бутылочками для воды и канцтоварами.

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