Жители города очистили берег «Чаллы Яр»

В Набережных Челнах в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» прошла акция по уборке берега у ЖК «Чаллы Яр».

В субботнике участвовали 198 человек из коммерческих и образовательных организаций, а также неравнодушные инициативные горожане, передает пресс-служба исполкома города.

С территории было собрано 158 мешков мусора с применением раздельного сбора отходов. Весь собранный мусор был отправлен на досортировку и переработку в Поволжскую экологическую компанию.

Русское географическое общество угостило экодесант чаем с пирожками, а Поволжская экологическая компания каждого участника отметила подарками: экосумками, многоразовыми бутылочками для воды и канцтоварами.