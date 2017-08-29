Жители поселка ЗЯБ в Челнах обиделись на власть

Жители поселка ЗЯБ в Челнах обиделись на власть. Они считают, что их обделили в части благоустройства общественных зон.

"Жители ЗЯБи тоже хотят хорошую зону для прогулок и отдыха. На ГЕСе есть! В Новом городе на выбор! А про ЗЯБ забыли!" - написала местная жительница Римма в "Народный контроль". В доказательство она прикрепила ряд фотографий заброшенного парка в поселке ЗЯБ - на них мусор, дырявые урны и бурьян.