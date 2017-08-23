Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов

Более 170 человек выступили против помилования 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание за убийство травматолога из Набережных Челнов в колонии поселка Нижние Вязовые. Среди них жители не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Израиля и Германии. Соответствующая петиция появилась на сайте onlinepetition.ru.

Утром 11 декабря 2015 года Сахабутдинов застрелил из самодельного пистолета, замаскированного под трость, врача Андрея Железнова. Пенсионер сделал это из-за просьбы снять тюбетейку во время приема у последнего. Убийцу приговорили к 6,3 года в колонии строгого режима.

На днях стало известно, что пенсионер попросил отпустить его домой и комиссия по вопросам помилования в РТ поддержала его ходатайство.

— Вместе с тем осужден на 9 лет врач Зелендинов, за неосторожное причинение смерти пьяному пациенту, ударившему медсестру. Врач спас тысячи жизней, ударил человека, не рассчитав силу удара, и ему дали 9 лет. Сахабутдинов умышленно убил врача, готовился к убийству и ему дали 6 лет, а теперь хотят освободить. Освободите лучше врача, а не убийцу, — говорится в петиции.