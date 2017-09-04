Жители села Мусабай-завод провели народный сход против птицекомплекса “Челны-Бройлер”

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04 сентября в 16:30
Кубок Мэра остался в Челнах
Кубок Мэра остался в Челнах

Впервые соревнования по картингу объявили открытыми - это значит, что любая команда Республики Татарстан получила возможность забрать главный трофей гонки в свой город.

04 сентября в 16:23
Житель Татарстана поверил в Бога и покаялся в двойном убийстве
Житель Татарстана поверил в Бога и покаялся в двойном убийстве

Как оказалось 34-летний мужчина 15 лет назад расправился с супружеской парой в Санкт-Петербурге.

04 сентября в 14:46
Беспилотному КАМАЗу не помешают новые маленькие дорожные знаки
Беспилотному КАМАЗу не помешают новые маленькие дорожные знаки

Система компьютерного зрения уже адаптирована к новым стандартам.
04 сентября в 13:25
“КАМАЗ” взял в кредит у Сбербанка 1,5 миллиарда рублей
“КАМАЗ” взял в кредит у Сбербанка 1,5 миллиарда рублей

Кредитные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе пополнения оборотных средств.

04 сентября в 13:24
Мэр Челнов уехал на открытие Болгарской исламской академии
Мэр Челнов уехал на открытие Болгарской исламской академии

В качестве педагогов в академию планируют привлечь специалистов из Сирии, Марокко, Малайзии, Иордании.

04 сентября в 12:51
Челнинский велогонщик вошел в состав сборной России на чемпионат мира
Челнинский велогонщик вошел в состав сборной России на чемпионат мира

По словам главного тренера сборной России Иракли Абрамяна, Ильнур Закарин выступит в групповой и индивидуальной гонках.

04 сентября в 12:14
Средняя зарплата в Челнах выросла почти до 32 тысяч рублей
Средняя зарплата в Челнах выросла почти до 32 тысяч рублей

Исполнительный комитет города отчитался об экономических показателях деятельности предприятий за первые 7 месяцев 2017-го года.

04 сентября в 11:53
Челнинец пожаловался на грязные пеленки в роддоме
Челнинец пожаловался на грязные пеленки в роддоме

Мужчина, чья жена сейчас лежит в медучереждении, недоволен условиями содержания супруги.

04 сентября в 11:38
У мэра Челнов появился новый помощник по борьбе с коррупцией
У мэра Челнов появился новый помощник по борьбе с коррупцией

30-летний Рамиль Файсханов окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «маркетинг».

04 сентября в 11:14
Для детской поликлиники в Челнах закупят спортинвентарь на полмиллиона рублей
Для детской поликлиники в Челнах закупят спортинвентарь на полмиллиона рублей

Из бюджета Территориального ФОМС выделят свыше 567 тысяч рублей на закупку велотренажера, беговой дорожки и степ-платформ.


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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04 сентября 2017г. 23:05

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в 10:11
Рубрика: Вечерка On-Line

Жители села Мусабай-завод провели народный сход против птицекомплекса “Челны-Бройлер”

Жители села Мусабай-завод провели народный сход против птицекомплекса &#8220;Челны-Бройлер&#8221;

В селе Мусабай-Завод на состоявшемся в минувшую субботу народном сходе жители села, а также соседних  деревень Кзыл-Байрак, Таш-Кичу и Бурдыбаш впервые получили возможность официально высказать свое отношение к строительству близ их сел мегаптицекомплекса, рассчитанного на производство 100 тысяч тонн курятины в год, пишет «БИЗНЕС Online». Получить у властей Тукаевского района разрешение на сход группе активистов удалось лишь с пятой попытки. Четыре раза заявку в администрации района под разными предлогами принимать отказывались — то нет расшифровки имени-отчества организатора, то телефон не указан, то место не подходит. 

Напомним, что к строительству птицефабрики во втором квартале следующего года намерен приступить «Челны-Бройлер», входящий в холдинг «Агросила групп», подконтрольный гендиректору Сетевой компании и депутату челнинского горсовета Ильшату Фардиеву. Общий объем инвестиций в проект превысит 6,1 млрд рублей. Прознав в середине августа о намерениях «Агросилы», местные жители начали сбор подписей под петицией против. Позже к ней присоединились еще три соседних села. Документ направили сразу по нескольким адресам — руководителю Росприроднадзора по РТ Фариту Хайрутдинову, члену Совета Федерации РФ Олегу Морозову и президенту РТ Рустаму Минниханову. Основной довод сельчан — угроза экологии, которая будет выражаться в первую очередь в дурном запахе. Впрочем, в самом «Челны-Бройлере» опасения жителей по поводу экологии считают беспочвенными. Там утверждают, что проект полностью соответствуют действующим нормативным документам. Так, птицекомплекс должен располагаться в радиусе не менее 1 км от населенных пунктов. В случае проекта «Мусабай» данные нормы выполняются, причем расстояние было даже увеличено до 1,5 километров. 

Также жителей волновал близлежащий пруд, доступ к которому, как они опасаются, перекроют. Однако и на это предприятие подчеркнуло, что «Челны-Бройлер» не имеет права его закрывать, потому что водоем не находится в собственности компании. Жители по-прежнему будут беспрепятственно им пользоваться, исключая «народную» тропу, проходящую через территорию будущего птицекомплекса. Зато в «Челны-Бройлере» уверяют, что благодаря предприятию  будет создана дополнительная инфраструктура: медпункт, пожарная охрана, отдельная электроподстанция, газопровод и 11 км дорожного покрытия.

Активист Наиль Абдуллин рассказал сельчанам, что после того как 21 августа состоялись публичные слушания по поводу строительства птицекомплекса, была создана инициативная группа из 5 человек. «Нам удалось попасть на прием к депутату Госдумы Альфие Когогиной, которая пообещала, что будет держать вопрос на контроле, и заверила, что разрешение на строительство птицекомплекса может быть выдано только после того, как жители села дадут свое согласие. Она попросила руководство района провести с жителями разъяснительную работу. Когда мы собирали подписи, один умный человек мне сказал: „Сколько бы мухи ни бились в окно, окно все равно не разобьется“. Он так давал мне понять, что это как раз наш случай и что воля народа ничего не значит. Но я считаю, что это не так. Если мы все вместе выступим против, нам никто не сможет ничего противопоставить!» — эмоционально заявил Абдуллин.

Далее он напомнил, что разрешения на строительство компании еще не выдано и жители поселения только все вместе смогут не допустить строительства. По словам руководства поселения, впереди главный бой — еще одни публичные слушания.


 

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