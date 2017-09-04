Жители села Мусабай-завод провели народный сход против птицекомплекса “Челны-Бройлер”

В селе Мусабай-Завод на состоявшемся в минувшую субботу народном сходе жители села, а также соседних деревень Кзыл-Байрак, Таш-Кичу и Бурдыбаш впервые получили возможность официально высказать свое отношение к строительству близ их сел мегаптицекомплекса, рассчитанного на производство 100 тысяч тонн курятины в год, пишет «БИЗНЕС Online». Получить у властей Тукаевского района разрешение на сход группе активистов удалось лишь с пятой попытки. Четыре раза заявку в администрации района под разными предлогами принимать отказывались — то нет расшифровки имени-отчества организатора, то телефон не указан, то место не подходит.

Напомним, что к строительству птицефабрики во втором квартале следующего года намерен приступить «Челны-Бройлер», входящий в холдинг «Агросила групп», подконтрольный гендиректору Сетевой компании и депутату челнинского горсовета Ильшату Фардиеву. Общий объем инвестиций в проект превысит 6,1 млрд рублей. Прознав в середине августа о намерениях «Агросилы», местные жители начали сбор подписей под петицией против. Позже к ней присоединились еще три соседних села. Документ направили сразу по нескольким адресам — руководителю Росприроднадзора по РТ Фариту Хайрутдинову, члену Совета Федерации РФ Олегу Морозову и президенту РТ Рустаму Минниханову. Основной довод сельчан — угроза экологии, которая будет выражаться в первую очередь в дурном запахе. Впрочем, в самом «Челны-Бройлере» опасения жителей по поводу экологии считают беспочвенными. Там утверждают, что проект полностью соответствуют действующим нормативным документам. Так, птицекомплекс должен располагаться в радиусе не менее 1 км от населенных пунктов. В случае проекта «Мусабай» данные нормы выполняются, причем расстояние было даже увеличено до 1,5 километров.

Также жителей волновал близлежащий пруд, доступ к которому, как они опасаются, перекроют. Однако и на это предприятие подчеркнуло, что «Челны-Бройлер» не имеет права его закрывать, потому что водоем не находится в собственности компании. Жители по-прежнему будут беспрепятственно им пользоваться, исключая «народную» тропу, проходящую через территорию будущего птицекомплекса. Зато в «Челны-Бройлере» уверяют, что благодаря предприятию будет создана дополнительная инфраструктура: медпункт, пожарная охрана, отдельная электроподстанция, газопровод и 11 км дорожного покрытия.

Активист Наиль Абдуллин рассказал сельчанам, что после того как 21 августа состоялись публичные слушания по поводу строительства птицекомплекса, была создана инициативная группа из 5 человек. «Нам удалось попасть на прием к депутату Госдумы Альфие Когогиной, которая пообещала, что будет держать вопрос на контроле, и заверила, что разрешение на строительство птицекомплекса может быть выдано только после того, как жители села дадут свое согласие. Она попросила руководство района провести с жителями разъяснительную работу. Когда мы собирали подписи, один умный человек мне сказал: „Сколько бы мухи ни бились в окно, окно все равно не разобьется“. Он так давал мне понять, что это как раз наш случай и что воля народа ничего не значит. Но я считаю, что это не так. Если мы все вместе выступим против, нам никто не сможет ничего противопоставить!» — эмоционально заявил Абдуллин.

Далее он напомнил, что разрешения на строительство компании еще не выдано и жители поселения только все вместе смогут не допустить строительства. По словам руководства поселения, впереди главный бой — еще одни публичные слушания.





