Жители Татарстана жалуются на излишнее тепло в квартирах

Жители Татарстана сначала жаловались на холод в квартирах, а теперь жалуются на излишнее тепло.
Сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов рассказал, что в начале отопительного сезона от жильцов многоквартирных домов Татарстана поступает много нареканий в адрес управляющих компаний. Люди недовольны излишним теплом в квартирах.
– Да, на улицах городов республики еще тепло, и в жилых домах возникает перетоп. Люди вынуждены открывать форточки и окна. Этот вопрос вызывает очень много споров. Но это палка о двух концах. Если не запускать тепло, также будет много жалоб, особенно от пожилых людей, которые постоянно мерзнут, – продолжил эксперт.
Алексей Фролов также отметил, что если у жильцов домов есть серьезные замечания в адрес управляющих компаний, то им следует обращаться в жилищную инспекцию, сообщает «Татар-информ».
Напомним: в этом году в Татарстане было принято решение о пуске тепла в период с 8 по 25 сентября. Основные работы в республике были проведены за неделю – с 25 по 29 сентября.
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