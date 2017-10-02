Жители Тукаевского района пожаловались в минэкологии РТ на двухметровый забор у реки

Деревянный забор высотою 2 метра стал препятствием для прохода к береговой зоне реки Шильна. О том, что к водоему не пробраться, экологам сообщили жители поселка Санар Тукаевского района, передает пресс-служба минэкологии РТ.

На место выехали инспектора Прикамского территориального управления министерства.

«Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, «полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования» - говорится в сообщении.

Специалисты составили административный протокол по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе» и выдали предписание об устранении нарушения.

Владелец постройки снес незаконный забор.