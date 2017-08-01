Жители Тукаевского района выступили против строительства птицефабрики

Жители села Мусабай-Завод Рузалия Саитгараева и Наиль Абдуллин выразили несогласие со строительством птицефабрики возле села и во время личного приема населения попросили депутата Госдумы РФ Альфию Когогину оказать помощь в данном вопросе, сообщает газета «Светлый путь».

Свое обращение жители села выразили от имени всех односельчан. Они отметили, что объект будет располагаться слишком близко к населенному пункту, тем самым нанося вред жизнедеятельности, здоровью людей. Во время беседы выяснилось, что для строительства данного объекта еще не получено разрешение, на днях прошли лишь публичные слушания, в которых приняли участие только руководитель предприятия «Челны-Бройлер» и юрист в качестве представителя районной администрации. Альфия Когогина заявила, что до получения разрешения необходимо прийти к полному согласию с жителями. Условием для этого является проведение схода с участием всех служб, обеспечивающих безопасность населения, – представителями экологов, Ростехнадзора, санэпиднадзора, здравоохранения. Специалисты, приводя аргументы, должны все разъяснить населению. Строительство предприятия – это и дополнительные налоги в районный бюджет, развитие экономики, новые рабочие места. Поэтому важно участие и разъяснение специалистов, работающих в данной области, сказала депутат.

«Сегодня я не могу дать никакого определенного ответа на данное обращение, однако буду держать под контролем согласование строительства с населением», – сказала депутат Госдумы.