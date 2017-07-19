Жительница РТ с двухмесячным опытом вождения устроила смертельное ДТП

В Чистопольском районе Татарстана на трассе Казань-Оренбург накануне днем перевернулась «Шевроле Лачетти», за рулем которой находилась 25-летняя жительница Казани с 2-месячным опытом вождения. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили травмы, сообщает портал ProKazan.ru.
На месте скончался отец девушки 1962 года рождения, который работал в казанском филиале «Уральского завода гражданской авиации», через некоторое время после госпитализации скончалась другая пассажирка - преподаватель в КФУ, по предварительной информации, сестра водителя.
Также в результате аварии пострадал 5-летний ребенок и пенсионер, которые получили травмы различной тяжести. Сама автоледи после оказания медицинской помощи была отпущена домой.
По предварительной информации, девушка решила пойти на обгон и не справилась с управлением.
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