Жительница Татарстана погибла, упав со строящейся мечети

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20 апреля в 16:14
В Челнах вынесли приговор экстремистам из «Таблиги Джамаат»
В Челнах вынесли приговор экстремистам из «Таблиги Джамаат»

Все девять подсудимых получили реальные сроки и в последствии ограничение свободы.

20 апреля в 16:03
Компания в Челнах незаконно собирала номера телефонов
Компания в Челнах незаконно собирала номера телефонов

Впоследствии на номера поступали звонки от неизвестных лиц.

20 апреля в 15:14
ФСБ практически установило заказчика теракта в метро Петербурга
ФСБ практически установило заказчика теракта в метро Петербурга

17 апреля ФСБ заявила о задержании в Подмосковье предполагаемого организатора теракта в метро Аброра Азимова.

20 апреля в 15:10
В населенных пунктах Татарстана восстановлено электроснабжение
В населенных пунктах Татарстана восстановлено электроснабжение

Непогода привела к перебоям в работе трамваев и троллейбусов в Казани и ДТП на дорогах республики.

20 апреля в 13:22
В Челнах пьяный мужчина обиделся на ГИБДД и подложил им “бомбу”
В Челнах пьяный мужчина обиделся на ГИБДД и подложил им “бомбу”

32-летний житель Набережных Челнов задержан за ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

20 апреля в 12:18
Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск
Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск

У развязки М-7 произошла авария. На месте работают сотрудники ДПС, которые стараются нормализовать движение.

20 апреля в 12:05
В Татарстане продают блокноты со странным квестом
В Татарстане продают блокноты со странным квестом

Авторы издания призывают людей выполнять задания, большинство которых незаконны. Например, прийти на концерт без билета, провести ночь на кладбище среди могил, попрошайничать.

20 апреля в 10:37
В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак
В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак

Еще 3 апреля 2017 года МВД по РТ разместила на портале госзакупок тендер на поставку 28 служебных собак общей стоимостью почти 1,7 млн рублей.

20 апреля в 10:33
Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах
Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах

11-летняя школьница утонула в бассейне “Афина” в ноябре прошлого года.

20 апреля в 10:12
Сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления об увольнении
Сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления об увольнении

Согласно отчетам за четвертый квартал прошлого года, средняя численность работников Татфондбанка на 1 января текущего года составляла 2,548 тыс. человек.

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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
20 апреля 2017г. 17:56

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в 09:51
Рубрика: Вечерка On-Line

Жительница Татарстана погибла, упав со строящейся мечети

Жительница Татарстана погибла, упав со строящейся мечети

В Нурлате накануне днем разбилась 50-летняя жительница Казани, которая упала со строительных лесов на строящейся мечети, сообщает ProKazan.ru.

- Женщина занималась строительными работами на территории мечети по улице Кариева, около 13 часов она сорвалась со строительных лесов и упала, получив тяжелые травмы, - рассказали очевидцы.

Врачи госпитализировали женщину, спустя час она в больнице  скончалась.
Идет доследственная проверка.

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