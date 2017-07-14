Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол

Оригинальными фотографиями кукол на фоне казанских достопримечательностей прославилась 33-летняя Татьяна Андреева. О куклах, которых у нее в коллекции более 70, женщина говорит с упоением - как о живых существах, а их фото демонстрирует с таким удовольствием, с каким обычно гордые родители показывают своих отпрысков, пишет "Вечерняя Казань".

Лишь оригинальные творения американской компании-производителя фешен-кукол и аксессуаров для них могут «переступить порог» квартиры Татьяны.



- Куклы фирмы Integrity Toys не предназначены для детей. Это исключительно коллекционные куклы в дизайнерских аутфитах, - объясняет владелица. - Производители пристально следят за модой и отражают самые современные тренды в стильных образах кукол.



Пополняется коллекция уже на протяжении пяти лет. Стоимость кукол она не озвучивает из принципа - по ее опыту, это почти всегда вызывает негативную реакцию человека, который «не в теме». Заинтересовавшись ценой вопроса, корреспондент «ВК» все же выяснила, что куклы Integrity Toys стоят от 2500 до 40000 - 60000 рублей. Все зависит от уникальности конкретного экземпляра. Но близкие Татьяны Андреевой относятся к ее недешевому хобби с пониманием. Будучи счастливой обладательницей роскошной коллекции кукол, Татьяна не прячет красоту от мира. Многие казанцы не раз видели ее в популярных местах города во время проведения кукольных фотосессий. Именно своими фотографиями, где куклы на фоне реальных городских пейзажей так похожи на людей, Андреева и прославилась.