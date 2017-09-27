Жителю Татарстана пришел штраф за тень от машины

Жителю Казани пришел штраф за пересечённую на перекрёстке перед светофором стоп-линию. Вот только на снимке, сделанном роботом, видно, что пересек линию не автомобиль, а его тень. Владелец авто штраф всё же оплатил, а произошедшем казусе рассказал в соцсетях, пишет портал "Челны 24". Ситуация заставила пользователей «ВКонтакте» поупражняться в юморе. Вот что писали комментаторы под постом:
«Пришлите гаишникам тень от купюр»
«Понаставили своих теней, во дворе не пройти!»
«А если переехать тень пешехода? Посадят?»
Водитель сообщил, что собирается оспаривать штраф.
Комментарии посетителей
27 сентября 2017. Министр образования России Ольга Васильева выступила за сокращение числа изучаемых в школах...
Извините, конечно же - Айгуль
Алсу - молодец ! Честная и смелая женщина. Сейчас так мало неравнодушных. И много тех, кто от собственной...
...в данном материале речь идет о ВОЗМОЖНОМ жестоком обращении с животным... .
Во дополнительные бабки Камазу и пускай он соберут пару сотен машин за эти деньги.
“Миллионы россиян пишут в соцсетях возмущенные сообщения после высказываний Лебедева о малышах, имеющих...
И как только люди терпят такое безобразие? Этот бесконечный лай собак, эту вонь? Может быть, и рад был бы...
«Это как то оправдывает предполагаемые издевательства хозяина по отношению к Найде?» Вот это...
Мэровская показуха. А контроль действительно плохой, его вообще нет. Киямов ни разу не спускался в переходы....
Впаяют по полной программе -года два условно, не мньше
Слабовато как-то, по нынешним меркам мелочи. Похоже на предлог, а так видно устранили.
А ведь Сергей прав! С легкой руки репортера на мужика повесили ярлык жестокого душегуба! А где обоснования, а...
Алсу, вот в чем вы правы, так в том что выводы относительно поведения обоих соседей пусть делают компетентные...
Если вы смотрели видео, то не могли не отметить его не совсем (мягко говоря) корректных действий в отношении...
Какая глупая женщина! Скандальная! Лживая! Подлая! С удовольствием позирует, строит из себя звезду! И с...
Алсу, спасибо что ответили. Я к сожалению не знаю подробности конфликта, свидетелем которого вы были. Но я не...
вот подлец
Я сама ездила к Айгуль в тот день и снимала этот конфликт. То, что Александр появится на ее участке и будет эта...
В нашей стране выживает сильнейший. Идет естественный отбор. Понятно, что когда уже родился инвалид, нужно по...
Объясню, почему врачи предлагают делать аборты, когда видят патологии развития у плода. Не потому что не...