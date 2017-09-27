Жителю Татарстана пришел штраф за тень от машины

Жителю Казани пришел штраф за пересечённую на перекрёстке перед светофором стоп-линию. Вот только на снимке, сделанном роботом, видно, что пересек линию не автомобиль, а его тень. Владелец авто штраф всё же оплатил, а произошедшем казусе рассказал в соцсетях, пишет портал "Челны 24". Ситуация заставила пользователей «ВКонтакте» поупражняться в юморе. Вот что писали комментаторы под постом:

«Пришлите гаишникам тень от купюр»

«Понаставили своих теней, во дворе не пройти!»

«А если переехать тень пешехода? Посадят?»

Водитель сообщил, что собирается оспаривать штраф.