Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины

Уроженка Набережных Челнов — корреспондент ВГТРК Мария Князева — рассказала о своем выдворении с территории Украины, пишут «БИЗНЕС Online».

Как передает РИА «Новости» слова Князевой, ей устроили пятичасовой допрос, после чего ночью повезли на границу с Россией.

«Взяли меня прямо на улице, взяли за руки, забрали паспорт, забрали телефон, усадили в машину. Привезли в непонятное помещение, где нет ни флага, ни герба — каких-то официальных признаков того, что это СБУ… Там меня допрашивали, допрашивали долго, снимали на камеру. Обвинили меня в том, что я угрожаю национальной безопасности Украины», — рассказала Князева.

По ее словам, допрос продолжался пять часов, после чего девушку повезли на границу с Россией — однако тогда она не знала, куда ее везут. «На тот момент мне было безумно страшно, я начала рыдать, брыкаться, биться, орать, они поднимали стекла в машине. Два человека меня держали за руки», — продолжила журналистка.

Князева добавила, что у нее отобрали паспорт и телефон, и она не могла ни с кем связаться. «Когда мы повернули с основной дороги в сторону, я спросила, куда меня везут. Я думала, что в лес везут убивать, оказалось, что один из них просто заехал поесть к родственникам. Это было просто страшно», — рассказала она.

После Князеву около двух часов держали на границе с Россией. По ее словам, сотрудники СБУ в неофициальной беседе признались, что они любят Санкт-Петербург и «хотят посмотреть белые ночи», но их «не пускают». Затем они сняли на видео, как Князева переходит границу с Россией, посадили в «Газель» и отвезли на сторону РФ. Далее вопросами о том, как журналистке добираться до дома, взяло на себя ее руководство. «Это было реально страшно — ночью, нет ни денег, ни документов — только загранпаспорт, телефон с зарядкой 3−4%. Это было реально страшно», — поделилась Князева своими впечатлениями от произошедшего.

В настоящий момент она находится в отпуске. «Мы делали все абсолютно объективно, я со своей стороны так и заявила, когда меня заставляли писать кучу расписок», — заключила Князева.

Как напоминает издание,

Напомним, сегодня СБУ сообщила о выдворении из Украины российской журналистки — уроженки Набережных Челнов — за «тенденциозное освещение ситуации» с запретом на въезд в страну сроком на три года.