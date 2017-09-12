Зоозащитники Челнов планируют выйти на митинг

16-17 сентября зоозащитники хотят провести общероссийскую акцию "Закон нужен сейчас". Планируется, что в ней примут участие более 90 город. Среди них будут и Набережные Челны. Местные волонтеры решили присоединится к требованию, выдвигаемому к Госдуме РФ: принять закон "Об ответственном обращении с животными".

"Судьба закона в очередной раз повисла на волоске. Мы не готовы к тому, что закон снимут с рассмотрения как в 2008 году или на долгие годы отправят на доработку как в 2011 году. Законопроект впервые устанавливает отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Закон запрещает жестокое обращение с животными. Определение жестокого обращения с животными позволит не только наказывать живодеров, но и вести профилактику и предотвращение жестокости. Вводится государственный надзор и общественный контроль в сфере обращения с животными. Это поможет сделать новый закон работающим" - говорится в сообщении зоозащитников.