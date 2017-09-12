Зоозащитники Челнов планируют выйти на митинг

16-17 сентября зоозащитники хотят провести общероссийскую акцию "Закон нужен сейчас". Планируется, что в ней примут участие более 90 город. Среди них будут и Набережные Челны. Местные волонтеры решили присоединится к требованию, выдвигаемому к Госдуме РФ: принять закон "Об ответственном обращении с животными".
"Судьба закона в очередной раз повисла на волоске. Мы не готовы к тому, что закон снимут с рассмотрения как в 2008 году или на долгие годы отправят на доработку как в 2011 году. Законопроект впервые устанавливает отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Закон запрещает жестокое обращение с животными. Определение жестокого обращения с животными позволит не только наказывать живодеров, но и вести профилактику и предотвращение жестокости. Вводится государственный надзор и общественный контроль в сфере обращения с животными. Это поможет сделать новый закон работающим" - говорится в сообщении зоозащитников.
Комментарии посетителей
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?
усманова 118 до сих пор нет горячей воды .ауже 10.09.17
“Однако, по словам чиновника, введение кондукторов на автобусах сейчас нецелесообразно”, а о безопасности...
А я не согласен ! Изучение татарского позволяет лучше интегрироваться в нашем динамично меняющемся мире !!!...
Меняют не только там...меняют и на других остановках -поликлиника, парк культура....
При этом все ищут эти автобусы)
СОГЛАСНА с Вами.!!!!!!!!!
Право РТ устанавливать государственные языки кончилось вместе с окончанием договора о разграничении...
Как же он занимался сексом, если при малейшей нагрузки кости ломаются? Следственный эксперимент был?
я уже отправила письмо в генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку информации, размещенной на...
Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...