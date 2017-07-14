Владимир Клонцак: «Будем биться, ради челнинских болельщиков»

Отгремели футбольные баталии Кубка конфедераций и можно смело перевести взор на внутреннюю сцену, где уже на этой недели стартует новый сезон в ПФЛ. В преддверии первого официального матча ФК «КАМАЗ» в новом сезоне корреспондент «Вечерки» побеседовал с наставником автозаводцев Владимиром Клонцаком.

– Владимир Ярославович, как идет подготовка к предстоящему сезону?

– Я считаю, что мы плодотворно поработали в межсезонье. После окончания прошлого сезона, футболисты ушли в 10-дневный отпуск, после которого мы провели первый общеподготовительный этап в Челнах. Занимались в 1 и 2-х разовом режиме После сыграли в товарищеском турнире в Ижевске, где собрались команды первого и второго дивизиона. В «боевой» обстановке проверили новичков. Отыграли 4 матча, в которых результат имел второстепенное значение, однако, приятно, что мы не проиграли ни одного матча. С представителями подэлитного футбольного дивизиона России (ФК «Тамбов» и ФК «Тюмень») мы сыграли вничью, а хозяев турнира крупно обыграли и заняли первое место.

– Именно по итогам турнира с рядом игроков вы заключили контракты?

– Да, с некоторыми новичками, которые ярко проявили себя в Ижевске, были подписаны трудовые соглашения. Команду пополнили голкипер Артем Москвин (защищавший цвета челнинского клуба в сезоне 2015/16, последний клуб «Сахалин», Южно-Сахалинск); защитник Андрей Золотов (последний клуб «Чайка», Песчанокопское); нападающие Евгений Тюкалов («Славия», Болгария) и Александр Субботин («Динамо», Санкт-Петербург). Роман Янушковский и Давид Хубаев не ездили с нами на турнир, так как были на просмотре в других клубах, но в связи с тем, что с ними не были подписаны трудовые соглашения, они вернулись в наш клуб, чему мы, в принципе, и рады.

– Владимир Ярославович, с командой ездили и молодые игроки, занимающиеся в молодежной команде. Расскажите об их судьбе?

– На турнир в Ижевск мы взяли четверых игроков «молодежки» и они хорошо себя проявили. Например, защитника Евгения Никишина и полузащитника Романа Ушакова мы заявили за основную команду. Хорошее впечатление оставили Владимир Павленков и Евгений Смурыгин. Они будут привлекаться к тренировкам с основной командой. Будем и в дальнейшем привлекать перспективную молодежь к тренировкам с основной командой. Что касается подготовки к сезону, то в межсезонье мы провели еще две контрольные игры в Набережных Челнах. В первой игре нам противостояла крепкая команда из Новотроицка (счет 3:0), а во второй – молодежная команда казанского «Рубина» (4:0). Результат очень радует, а вот над качеством игры еще необходимо работать.

– Какие задачи стоят перед клубом на новый сезон?

– Вы сами понимаете что, то место, которое мы заняли в прошлом сезоне, не соответствуют амбициям клуба. Конкретные задачи поставит руководство клуба, а мы их будем решать. Естественно будем бороться за призовую тройку.

– В этом году в «Урал-Приволжье» будет 14 команд. Кто является главным фаворитом первенства?

– Сразу хочу отметить, что 14 клубов, это уже хорошо, так как в прошлом сезоне было всего 9 команд, и мы играли в три круга. Думаю, в этом году турнир будет намного интереснее прошлогоднего. Фаворитами являются клубы, вылетевшие из первой лиги – «Мордовия» и «Нефтехимик«, которые по финансам и по всем остальным показателям являются претендентами на повышении в классе. Также крепкие команды «Зенит-Ижевск«, «Сызрань-2003», «Челябинск», «Волга». В нашем дивизионе вообще нет слабых команд. Участие в сезоне фарм-клубов первой и премьер-лиги («Урал», «Оренбург», «Анжи») тоже должно принести свои плоды.

– Клуб покинуло девять игроков, сейчас строиться новая команда. Кого из игроков можно считать лидером в раздевалке и на поле?

– Для начала отмечу, что из тех, кто покинул команду, были и те, кого мы хотели оставить, а также те, кто просто не оправдал наших надежд. Однако на их места мы взяли квалифицированных футболистов. Мы сумели сохранить костяк команды. Большая надежда на среднюю линию, где осталась тройка опорных полузащитников – Артур Ахметгалимов, Денис Чушьялов, Давид Хубаев. Также, думаю, что одним из лидеров должен стать нападающий Антон Крючков, который хорошо вписался в нашу команду и в силу своего возраста должен вести команду за собой. Отмечу, что у нас еще идет комплектация, и думаю что будут приобретения. Мы хотим пригласить еще игроков, однако будем брать не для количества, а только тех, кто реально сможет усилить команду.

– Владимир Ярославович, что нового вы для себя открыли в профессии тренера за последний год?

– Прошлый сезон был тяжелым с профессиональной точки зрения. Поэтому, считаю, что стал мудрее, где-то сдержаннее. Все это приобретается с опытом. С тренерским штабом смотрели матчи Кубка конфедераций, изучали новые тенденции в футболе. Переживал за сборную России, а из других сборных импонировали игра сборной Чили. Но мы еще раз убедились, что в футбол играют все, а побеждает Германия (улыбается).

– Вас частенько можно встретить на матчах ветеранов КАМАЗа. Все также переживает за своих товарищей?

– Ну, конечно, мы ведь одна большая семья. Самому, к сожалению, по состоянию здоровья, нельзя играть, но всеми мыслями я с ними. Прихожу на игры, поддерживаю, подсказываю. Вот на последние игры в чемпионате города не смог попасть и они без меня проиграли (улыбается). Ветеранов мотивировать на тренировки и на игры не нужно, футбол у них в крови. Они всегда готовы делиться своим опытом.

– У вас не мало друзей и в соседнем Нижнекамске, с которым «КАМАЗ» встречается в первом официальном матче грядущего сезона.

– Нижнекамский «Нефтехимик» мне по своему дорог. Этот клуб сыграл немаловажную роль в моей футбольной, и, особенно, в тренерской карьере. Однако если вне игры мы друзья, то на футбольном поле мы соперники. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков на кубковую встречу, которая состоится 15 июля в 15:00. Хочется отметить, что поддержка челнинских болельщиков очень помогала нам в прошлом сезоне. Мы будем биться ради своих болельщиков. Нам нужна поддержка двенадцатого игрока.